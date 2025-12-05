Corpo de jovem catarinense que saiu de casa para comprar pão é encontrado no Paraná com braços e pernas amarrados

A família de Alexander Nelson Nitz Kruczkievicz, 28 anos, confirmou na quinta-feira, 4, que o corpo localizado às margens da PR-364, em São Mateus do Sul (PR), no dia 28 de novembro, pertence ao jovem natural de Itaiópolis. A identificação foi feita no Instituto Médico Legal de União da Vitória.

Alexander havia desaparecido no dia 27 de novembro. Ele saiu de casa em uma Hilux cinza, veículo do avô, de 74 anos, com a intenção de comprar pão e não voltou. Desde então, parentes e moradores da região iniciaram buscas e divulgaram pedidos de informação nas redes sociais.

O corpo foi encontrado na noite do próprio dia 28 por moradores que passavam próximo à entrada da comunidade de Monjolos. As equipes de segurança foram acionadas por volta das 20h.

Conforme o relato inicial, o corpo estava em decomposição, com sinais de espancamento e com braços e pernas amarrados. Na ocasião, os agentes informaram que a vítima aparentava ter entre 30 e 40 anos.

Com a confirmação da identidade, a Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do homicídio, a motivação e quem teria participado do crime.

A caminhonete usada por Alexander ainda não foi localizada. As autoridades orientam que informações relacionadas ao caso sejam repassadas de forma anônima pelos canais oficiais da polícia.

