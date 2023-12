Corpo de jovem desaparecido em praia de Penha é encontrado

O corpo do jovem de 18 anos que desapareceu na praia de Saudade, em Penha, na segunda-feira, 18, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 20. O rapaz nadava junto com outros dois homens que, assim como ele, tiveram dificuldades para retornar à praia, porém foram socorridos pelos bombeiros. O jovem era morador de Penha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do posto de guarda-vidas viu o corpo do jovem boiando na água, por volta de 12h25. A vítima foi encontrada a aproximadamente 20 metros da orla.

O corpo foi retirado com uso do sled da moto aquática. Na chegada do coordenador de praia, o jovem então foi colocado em um saco de cadáver. Posteriormente o Setor Médico Legal compareceu no local.

A identidade da vítima não foi divulgada.

Buscas

Na segunda, as buscas foram encerradas às 19h50 por causa do anoitecer. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira, 19.

Atualização (20/12, às 15h58): matéria atualizada para colocação de novos detalhes divulgados pelo Corpo de Bombeiros.

Leia também:

1. Última etapa: casal brusquense que viaja de motorhome pelas Américas chega ao Alasca

2. Antecipando o Natal: guarda-chuva pode se tornar necessário em Brusque

3. VÍDEO – Eder Leite divulga imagens de conversa prévia à prisão de Jocimar dos Santos

4. Motociclista fica ferido após acidente com carro em Botuverá

5. Nove pessoas ficam feridas após acidente envolvendo três carros em Blumenau

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: