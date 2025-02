Corpo de jovem que foi levado pela correnteza em Blumenau é encontrado

O Corpo de Bombeiros informou na tarde desta sexta-feira, 14, que o corpo de Cristian Eduardo Alexandre da Silva foi encontrado. Ele havia sido carregado pela correnteza do rio Massaranduba no fim da tarde desta quinta-feira, 13, após ter participado de uma brincadeira com amigos e pulado dentro do rio.



A Polícia Científica já foi acionada para acompanhar o caso. O local onde o corpo foi encontrado ainda não foi detalhado.

