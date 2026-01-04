Corpo de mulher desaparecida com filha é encontrado em SC; buscas pela criança continuam

O corpo de Patrícia Sechini, de 33 anos, que desapareceu junto com a filha de 9 anos na quinta-feira, 1º de janeiro, foi localizado na manhã de sábado, 3, às margens do rio Chapecozinho, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi encontrada a cerca de 10 quilômetros do ponto onde ocorreu o acidente.

A operação de resgate envolveu o Corpo de Bombeiros Militar e contou com o apoio do Serviço Aeropolicial (SAER) da Polícia Civil. Segundo os bombeiros, a retirada do corpo começou ao meio-dia, mas o acesso ao local só foi possível por volta das 16h30, sendo concluída às 19h.

O acidente aconteceu no final da tarde de quinta-feira, quando Patrícia e a filha estavam em um momento de lazer com o namorado da mulher, nas proximidades da Linha Violtão, interior da cidade.

Em um instante, mãe e filha se aproximaram da parte mais profunda do rio e foram arrastadas pela correnteza.

As buscas começaram ainda na quinta-feira e duraram mais de cinco horas, sendo interrompidas com a redução da visibilidade à noite.

As operações foram retomadas na manhã de sexta-feira e seguem até hoje, focadas na localização da criança.

Operação arriscada

De acordo com a corporação, o local é de difícil acesso e o alto volume de água impede o uso de embarcações.

O resgate com mergulhadores também é considerado arriscado. Por isso, as buscas estão sendo feitas principalmente por terra, com apoio de drones para mapeamento da área e varredura do rio.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

