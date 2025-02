Corpo de mulher é encontrado em avançado estado de decomposição em Indaial

Nesta quinta-feira, 20, foi encontrado o corpo de Leonise Kruger, de 46 anos, natural de Blumenau, em uma residência no bairro Encano do Norte, em Indaial. A Polícia Militar afirma haver indícios de violência e aponta o namorado como o principal suspeito. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h40, quando o corpo foi encontrado pelo proprietário da residência na rua Palotina. Leonise era a locatária da casa.

O homem relatou aos policiais que foi até o imóvel para limpar o terreno e percebeu um forte odor. Os vizinhos informaram que a vítima não era vista há cerca de oito dias. Por isso, ele decidiu usar uma chave reserva para entrar na casa.

Estado de decomposição

Em um dos cômodos, o homem encontrou o corpo em avançado estado de decomposição em uma cama, coberto por lençóis. Ele rapidamente saiu da casa e acionou a Polícia Militar, segundo o relato.

Os policiais confirmaram a morte e perceberam vestígios de violência no local. Havia manchas de sangue nas paredes e um travesseiro estava sobre o rosto da vítima, o que indicava uma possível asfixia, conforme os policiais.

O local foi isolado para os trabalhos periciais. A residência estava completamente fechada e não havia sinais das chaves no local. Por isso, a polícia suspeita de que o autor do crime tenha trancado o imóvel ao sair. Além disso, o carro de Leonise, um Fiat Palio prata, não estava no local e pode ter sido levado pelo autor do crime.

Uma perícia foi realizada no local e a necropsia foi requisitada para determinar a causa da morte. Segundo a Polícia Civil, as investigações preliminares indicam que se trata de um crime. “Os policiais da Unidade Policial já estão empreendendo uma série de diligências para identificar o autor”, ressaltou a Polícia Civil em nota. O caso segue sendo investigado.

