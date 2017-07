Corpo de mulher é encontrado no rio Itajaí-Açu, às margens da BR-101

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando, no rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e Navegantes, às margens da BR-101, na manhã de sábado, 1. A Polícia Militar foi a primeira a ser informada e assim acionou o Corpo de Bombeiros para verificar.

Os socorristas confirmaram a informação e deixaram o corpo aos cuidados do Instituto Geral de Perícias (IGP). Neste domingo, 2, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chamou novamente o Corpo de Bombeiros para auxiliar com uma equipe de mergulho nas buscas de um carro.

Segundo a PRF um homem também está desaparecido no rio. No local foi encontrada a placa do veículo e vestígios de que o carro teria caído no rio.

Os bombeiros foram para o local às 14h e permanecem nas buscas do corpo. Os familiares do homem desaparecido confirmaram que a mulher encontrada e ele era amigos.