Corpo desmembrado é encontrado dentro de mala em praia de Santa Catarina

Um corpo foi encontrado dentro de uma mala na Praia do Santinho, no Norte de Florianópolis, no fim da tarde de domingo, 28.

O caso veio à tona após banhistas perceberem um forte odor vindo do objeto, que estava preso entre pedras próximas a uma área de acesso turístico.

Guarda-vidas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que confirmou a presença de restos mortais em avançado estado de decomposição.

O chamado foi registrado por volta das 17h. A Polícia Científica recolheu o material e deu início aos procedimentos periciais. A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

De acordo com as informações apuradas, o corpo estava desmembrado. O tronco foi localizado dentro de uma mala maior, enquanto os membros estavam em uma maleta menor. A cabeça foi encontrada separadamente, dentro de uma sacola plástica.

Detalhes

Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios da Capital, Alex Bonfim, as informações iniciais apontam que a vítima era um homem e que a morte teria ocorrido alguns dias antes da localização.

O local onde a mala foi deixada indica que o corpo foi abandonado de forma deliberada. As investigações seguem em andamento e ainda não há identificação da vítima.

“Pedimos a colaboração e o apoio da população. Qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima, sem necessidade de identificação. Os canais são o disque-denúncia, pelo número 181, e o portal da Polícia Civil”, afirmou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o estado do corpo e as condições do local podem dificultar a definição precisa da causa da morte, o que reforça a importância das análises periciais para o avanço do caso.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

