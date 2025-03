Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição em Gaspar

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 26, em uma área de mata às margens da BR-470, próximo à entrada do bairro Arraial do Ouro, em Gaspar.

De acordo com a Polícia Militar, um morador que cuida de uma plantação de bananeiras no local avistou o corpo por volta das 7h50 e acionou as autoridades. A Polícia Científica recolheu o cadáver para perícia, e ainda não há confirmação sobre a causa da morte.

A Polícia Civil informou que o corpo estava em estado de putrefação e sem identificação. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

O jornal O Município acompanhará o caso e mais informações devem ser divulgadas em breve.

Leia também:

1. Homem que realizou furtos em comércio fica ferido após briga com facão em Brusque

2. Tratamento de esgoto em Brusque: saiba qual o impacto do novo sistema no rio Itajaí-Mirim

3. Novo lote de livro com testemunhos inéditos sobre o Caso Ivo Renaux será lançado em breve

4. Pastor Cláudio Schefer é homenageado pela Câmara após despedida de Brusque

5. Homem é preso enquanto trabalhava no Azambuja, em Brusque, durante ação das polícias civis de SC e GO

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: