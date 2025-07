Corpo é encontrado no rio Itajaí-Açu, em Gaspar, durante buscas por homem que caiu em Blumenau

O corpo de um homem foi encontrado boiando no rio Itajaí-Açu, em Gaspar, na tarde desta sexta-feira, 4. A vítima foi localizada durante as buscas pelo pedestre que caiu no rio em Blumenau, na última sexta-feira, 27. No entanto, ainda não é possível afirmar que se trata da mesma pessoa.

O achado ocorreu no oitavo dia de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Polícia Científica foi acionada, e a vítima ainda não havia sido identificada até a publicação desta matéria.

Buscas no rio Itajaí-Açu

Na tarde de sexta-feira, 27, uma pessoa foi vista se afogando no rio Itajaí-Açu, em Blumenau. De acordo com informações iniciais, trata-se de um homem que teria afundado e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h20, mas, ao chegar ao local, a vítima já não estava mais visível na superfície.

Segundo relatos repassados aos bombeiros, o homem foi visto cambaleando nas proximidades da Ponte de Ferro antes de cair no rio.

Durante a semana, as buscas incluíram varreduras com uso de jet ski até Ilhota e drones até Gaspar.

