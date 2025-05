Corpo encontrado dentro de carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, é de mulher

O corpo encontrado dentro do carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, é de uma mulher. A informação foi confirmada à reportagem de O Município na manhã desta segunda-feira, 26, no local do acidente.

Até o momento, as autoridades acreditam que a mulher estava sozinha no veículo. O carro se trata de um Fiat Siena.

