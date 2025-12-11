Corpo encontrado em área remota de Palhoça pode ser de irmão de músico de Alexandre Pires

O corpo de Marcus Vinicius Pinheiro Machado de Souza, de 36 anos, desaparecido desde 11 de outubro, pode ter sido localizado na quarta-feira, 10, em uma área remota de Palhoça.

Ele é irmão de Luiz Tiazinha, integrante da banda de Alexandre Pires, que divulgou a informação nas redes sociais. A Polícia Civil confirmou que encontrou restos mortais em um ponto de difícil acesso do município.

A corporação trabalha com a possibilidade de que o material seja do irmão do músico, mas a identificação depende do resultado da perícia, já que os vestígios estavam em avançado estado de decomposição.

Nas redes sociais, Tiazinha publicou diversos relatos sobre a busca pelo irmão.

Em um deles, afirmou que ele teria sido “assassinado, extorquido, abusado, roubado”. A corporação, porém, declarou que essas informações não foram confirmadas e que a investigação segue em andamento.

Em outra publicação, o músico escreveu: “eu infelizmente não consegui salvar você, rezava todos os dias para Deus e falava ‘troco qualquer coisa, qualquer sonho meu para ti ver bem, para ter você vivo perto de nós’”.

Depois, completou: “foram dois meses completando amanhã de muita angústia, sofrimento. Tudo que fiz por você meu irmão, eu faria tudo de novo até que justiça fosse feita e será!”.

Visto pela última vez

Marcus Vinicius foi visto pela última vez no bairro Ponta do Papagaio, em Palhoça, quando deixou a residência após receber uma ligação de um amigo e entrar em um carro cinza. Em 20 de outubro, Tiazinha afirmou ter identificado o proprietário do veículo.

Segundo o músico, Marcus vinha circulando com um homem apontado como dono de uma casa de prostituição. A família acreditava que ele poderia estar sendo vítima de extorsão para realizar saques e, desde então, não conseguiu mais contato com ele.

