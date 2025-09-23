Corpo encontrado no rio em Itajaí é de homem

O corpo localizado no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí, na manhã desta terça-feira, 23, é de um homem. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, o cadáver estava em avançado estado de decomposição, não sendo possível identificar sinais de violência. O caso ocorreu por volta das 9h, na rua Rodolfo Bosco, no bairro Cordeiros.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. A Polícia Científica recolheu o corpo e ficará responsável por confirmar a identidade e apurar a possível causa da morte.

