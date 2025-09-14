Corpo seminu é encontrado no rio Itajaí-Mirim, próximo a Brusque
Corpo foi encontrado na manhã deste domingo
Na manhã deste domingo, 14, um corpo foi encontrado dentro do rio Itajaí Mirim, na Rodovia Antônio Heil, na localidade de Campeche, em Itajaí. O rio corta os municípios de Botuverá, Brusque e Itajaí, e o cadáver foi localizado no trecho de Itajaí, próximo à cidade de Brusque.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, trata-se de um homem de pele clara, cabelos aparentemente castanhos e estatura média. O corpo apresentava grande volume devido ao inchaço e estava usando meias, cueca verde e camiseta cinza.
Não foram identificados sinais visíveis de violência no exame visual preliminar. A vítima permanece sem identificação.
A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os procedimentos necessários. O laudo técnico do IGP vai determinar a causa da morte.