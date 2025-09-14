Corpo seminu é encontrado no rio Itajaí-Mirim, próximo a Brusque

Na manhã deste domingo, 14, um corpo foi encontrado dentro do rio Itajaí Mirim, na Rodovia Antônio Heil, na localidade de Campeche, em Itajaí. O rio corta os municípios de Botuverá, Brusque e Itajaí, e o cadáver foi localizado no trecho de Itajaí, próximo à cidade de Brusque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, trata-se de um homem de pele clara, cabelos aparentemente castanhos e estatura média. O corpo apresentava grande volume devido ao inchaço e estava usando meias, cueca verde e camiseta cinza.

Não foram identificados sinais visíveis de violência no exame visual preliminar. A vítima permanece sem identificação.

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os procedimentos necessários. O laudo técnico do IGP vai determinar a causa da morte.