Corpos carbonizados: Polícia Civil prende terceiro suspeito de participar de assassinatos em São João Batista

A Polícia Civil prendeu o terceiro suspeito de participar do quadruplo homicídio ocorrido em São João Batista, onde jovens foram mortos carbonizados dentro de um carro. A prisão ocorreu em Barra Velha, na tarde de terça-feira, 8.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 30 anos, estava foragido do Presídio de Chapecó e possuía em seu desfavor um mandado de prisão, em decorrência da suposta participação no assassinato ocorrido em maio deste ano. Ele foi encontrado após troca de informações entre a Polícia Civil de São João Batista e Polícia Civil de Balneário Piçarras.

Após o procedimento policial, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar de Barra Velha.

