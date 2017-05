Corpos eram preparados para funeral de forma clandestina em casa de Itapema

Após receber denúncia na manhã da última segunda-feira, 22, a Vigilância Sanitária de Itapema esteve em uma residência no bairro Sertãozinho, onde foi constatada a realização do serviço cadavérico de forma irregular.

Com as fotos entregues ao departamento de Vigilância, uma ação para vistoriar o local foi montada com apoio da Polícia Militar. Durante a vistoria foram encontrados produtos como formol e até maquiagens utilizadas na preparação de cadáver.

“Além de todos os indícios que apontam que o local servia para a preparação de cadáver, também presenciamos a chegada de um corpo”, afirmou o diretor da Vigilância Sanitária, Juliano Roberto Stancke.

A casa onde funcionava a realização do serviço cadavérico de forma irregular pertence ao mesmo responsável pela concessão do serviço em Itapema. O local foi interditado.

“Com todos os dados e informações apuradas pela Vigilância Sanitária, vamos agora averiguar se as ações praticadas pela empresa estão em desacordo com o contrato de concessão e se assim for constado o mesmo perderá o direito a exercer o serviço em Itapema”, afirmou o Procurador Geral do Município, José Patrício Neves da Fontoura.