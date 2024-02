Corpos são encontrados carbonizados após acidente entre caminhões na BR-116, no Norte de SC

Dois ocupantes de um caminhão com placas de Palmeira (PR) foram encontrados mortos e carbonizados no fim da tarde de segunda-feira, 19, na BR-116, na localidade de Rancho Grande, no Norte catarinense.

De acordo com o relatório divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o atendimento começou após a equipe ser solicitada para verificar uma colisão frontal entre dois caminhões. A informação inicial era de que uma vítima estaria presa nas ferragens e um princípio de incêndio havia sido registrado.

Ao chegarem ao local, a ocorrência foi confirmada. Os dois caminhões já estavam tomados pelas chamas. O condutor do primeiro veículo, com placas de Mauá (SP), já havia sido resgatado pela equipe da autopista e não estava mais no local.

No entanto, segundo o relato de funcionários da autopista, ele foi levado consciente e orientado ao hospital. Já os outros dois ocupantes do segundo veículo, com placas de Palmeira (PR), foram encontrados mortos e carbonizados.

“Realizado o combate ao incêndio, a cena foi deixada segura e resfriada, sem a presença de gases do incêndio. Posteriormente, foi realizado o desencarceramento dos corpos carbonizados. A ocorrência durou mais de três horas, desde o início até o encerramento, e foram utilizados aproximadamente 12 mil litros de água no combate. O local ficou sob os cuidados da PRF e da pista”, concluíram os bombeiros no relatório.

Leia também:



1. Durante ronda da Polícia Militar, homens são flagrados traficando drogas no Azambuja, em Brusque

2.

3. Projeto de lei busca facilitar implantação de creches por empresas em Brusque

4. VÍDEO – Onda de crimes no bairro Dom Joaquim preocupa moradores e comerciantes

5. Projetos do Clube de Robótica de Brusque começam a ser apresentados nas escolas do município

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: