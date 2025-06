Corpus Christi: confira o que abre e fecha no comércio de Brusque neste feriado

Devido ao feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, 19, e ao ponto facultativo, na sexta-feira, 20, a Prefeitura de Brusque estará fechada nos dois dias. A sede administrativa estará fechada, assim como as fundações e autarquias. O atendimento e os serviços retornam normalmente na segunda-feira, 23.

Os serviços de Saúde estarão fechados. Especialmente no dia 19, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, o teste do pezinho estará sendo realizado no PA Santa Terezinha. Em caso de urgência deve-se procurar o Hospital Dom Joaquim, Hospital Azambuja, ou o Pronto Atendimento, no bairro Santa Terezinha, todos com atendimento 24h.

Confira abaixo o que abre e o que fecha:

Saúde – As Unidades Básicas de Saúde, Vigilância em Saúde e o Centro de Serviço em Saúde estarão fechados.

Educação – Todas as escolas municipais estarão fechadas. As aulas retornam normalmente na segunda-feira, 23. Secretaria de Educação, almoxarifado e o CMDI também estarão fechados.

Conselho Tutelar – Trabalha em regime de plantão. Fone: 98846-1777.

Albergue Municipal – Funcionamento normal. Fone: 3351-6328.

Defesa Civil – Mantém o atendimento de emergência por meio do telefone de plantão 199.

Samae – Plantão pelo telefone (47) 3255-0500, com equipes de sobreaviso para solucionar problemas relacionados à rede de abastecimento.

Fundema – A Fundação Municipal do Meio Ambiente atenderá denúncias por meio do celular de plantão (47) 98873-1826.

Guarda de Trânsito de Brusque – Atendimento pelo telefone 153.

Samu – Atendimento normal. Contato pelo 192.

Parque das Esculturas – Aberto, das 9h às 21h. Entrada gratuita.

Zoobotânico – O parque ficará aberto todos os dois dias das 8h30 às 17h30. A entrada custa R$ 10, estudantes, pessoas com deficiência e o acompanhante, crianças que possuem 5 anos até 11 anos e 11 meses, idosos acima de 60 anos e professores pagam meia-entrada, com comprovação. Crianças menores de cinco anos não pagam.

Comércio

FIP – Aberto em horário normal, das 9h às 19h.

Stop Shop – Aberto em horário normal, das 9h às 19h.

Shopping Gracher – O cinema ficará aberto conforme horário das sessões, açaí, Espaço laser, Meow Cookies ficam aberto das 14h às 20h. O sushi funcionará das 17h às 22h.

Havan – Aberto em horário normal.

Millium – Loja na rua Felipe Schmidt atenderá das 9h às 19h. O estabelecimento da avenida Getúlio Vargas abrirá no mesmo horário.

Aqui é 10 – Aberto das 10h às 20h.

Passolini Center – Aberto em horário normal.

Supermercados

Archer – Funcionamento normal em todas as lojas.

Empório Archer – Fechado na quinta-feira, 19. O atendimento retorna na sexta-feira, 20, das 8h às 20h.

O Barateiro – Funcionamento normal, das 8h às 21h.

Fort Atacadista – Funcionamento normal, das 7h às 22h.

Komprão Atacadista – Funcionamento normal, das 7h às 22h.

