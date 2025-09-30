Corra Por Elas: confira todos os detalhes da corrida que acontece neste domingo em Brusque

Neste domingo, 5, acontece a quinta edição da corrida beneficente Corra Por Elas, em Brusque. Todas as 1,5 mil inscrições já foram esgotadas. A corrida é realizada pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), em parceria com o jornal O Município, Rotary Club e Gevaerd Esportes.

Para os atletas inscritos nas modalidades de 5 km e 10 km, a largada será às 7h, na sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Já para os inscritos na caminhada de 3 km, a largada será no mesmo local às 7h05. Também haverá a corrida kids, com percurso de 50 a 400 metros.

Nesta edição, haverá um novo trajeto percorrido pelos atletas. Os corredores sairão da Apae, como na edição anterior, e seguirão pela Beira Rio, no sentido bairro Rio Branco.

Segundo a diretora da Ampebr, Aparecida Leite, a Cida, a Corra Por Elas será a primeira prova de corrida a utilizar este percurso. Além disso, a corrida contará com a participação de prefeitos e vice-prefeitos de Brusque, Nova Trento, Botuverá e Guabiruba, que também receberão troféus.

Toda a renda líquida da corrida será destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

“Nossas expectativas para domingo são as melhores. Ficamos muito felizes em contribuir com a saúde dos atletas e com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Agradecemos desde já a todos que se inscreveram e também aos patrocinadores e apoiadores da corrida”, diz Cida.

A entrega dos kits será realizada em duas etapas, ambas na loja Calçados Gevaerd. A primeira será para que as empresas inscritas retirem seus kits a partir das 13h da sexta-feira, 3. Das 16h às 17h30, será a vez dos atletas de assessorias.

No sábado, 4, a entrega para o público em geral será das 8h às 12h30. É obrigatório levar 1 kg de alimento não perecível.

Como nas edições anteriores, todos os participantes receberão medalhas e troféus até o 5º lugar, por faixa etária (de 5 em 5 anos e acima de 80 anos). A Corra Por Elas já é reconhecida no circuito de corridas de rua por ter a maior premiação da região.

