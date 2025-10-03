Corra por Elas e mais: veja seis coisas para fazer no fim de semana de Brusque

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que aconteceram entre esta sábado, 4, e domingo, 5.

1. Corra por Elas

Neste domingo, 5, Brusque recebe a quinta edição da corrida beneficente Corra Por Elas. As 1,5 mil inscrições já estão esgotadas. O evento é promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), em parceria com o jornal O Município, Rotary Club e Gevaerd Esportes.

A largada para os percursos de 5 km e 10 km será às 7h, na sede da Apae. Os inscritos na caminhada de 3 km partem às 7h05, do mesmo local. Também haverá corrida kids, com trajetos entre 50 e 400 metros. Toda a renda líquida será destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

2. Final de Futsal Feminino em Botuverá

O Ginásio Municipal de Esportes de Botuverá será palco, neste sábado, 4, das decisões do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. A programação inicia às 19h, com o confronto entre Ourinhos e Brave/Mercado Parada, que lutam pela terceira colocação.

Logo após, às 20h, acontece a partida mais aguardada: a decisão do título entre Águas Negras e Fênix Futsal Feminino. A entrada é gratuita.

3. Celebrações para São Francisco de Assis

A Comunidade São Francisco de Assis, no bairro Cerâmica Reis, iniciou nesta semana o tríduo em preparação à festa do padroeiro. Após as celebrações de quarta-feira, 1º, e quinta-feira, 2, nesta sexta-feira, 3, às 19h30, será celebrada a missa com o tema “São Francisco e a virtude do amor”. Todos os dias, a partir das 16h, há venda de pastel e cachorro-quente.

No sábado, 4, dia de São Francisco de Assis, a programação terá início às 14h, com carreata pelas ruas do bairro. Às 15h ocorre a bênção dos animais e, às 19h, a missa festiva presidida pelo pároco padre Helio Feuser. Neste dia, além do cachorro-quente, serão vendidos bolo de pote, risoto e haverá roda da fortuna.

Já no domingo, 5, a comunidade Ponta Russa também promove celebrações em honra ao padroeiro. A missa será às 9h e, em seguida, começam os festejos, com serviço completo de bar e cozinha. A capela está localizada na rua Ponta Russa, nº 1.555.

4. Atividades no Passeio Beira Rio

O fim de semana terá diversas atrações no Passeio Beira Rio. No sábado, 4, às 7h, acontece prática de yoga com posturas, respiração e relaxamento. A atividade é aberta a todos os níveis, mas exige inscrição prévia pelo telefone (47) 9 8451-8623 e uso de tapetinho.

Ainda no sábado, às 9h, a Capy Box promove um aulão de cross training, que reúne diferentes exercícios em uma única sessão. O treino é gratuito e não requer inscrição.

No domingo, 5, o espaço recebe o Esquenta Fenarreco, das 11h às 14h, com música alemã, presença dos marrecos, rainhas e princesas da 38ª edição, além de chope, cachorro-quente alemão e barraca de traje típico.

5. Benção dos Pets no Gracher

O Shopping Gracher promove no sábado, 4, a Bênção dos Pets, em homenagem ao Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. A celebração será conduzida pelo padre Fernando, do Convento Sagrado Coração de Jesus, a partir das 10h, no hall principal.

O evento é aberto ao público, que poderá levar seus animais de estimação para receber a bênção em um momento de fé e confraternização.

6. Biergartenplatz em Guabiruba

Guabiruba celebra suas raízes germânicas neste fim de semana com a 4ª edição do Biergartenplatz. A festa, que começa nesta sexta-feira, 3 e vai até o domingo, 5, possui entrada gratuita. O evento será realizado na rua Theodoro Kormann, no Centro, e integra o calendário das festas de outubro do Vale do Itajaí.

A programação inclui bandas como Germânica, Primavera e Choppmotorrad, além de grupos culturais locais, brincadeiras com Dona Trude, parquinho infantil e cabine fotográfica. Na gastronomia, o destaque fica para os tradicionais “brots” inspirados na cultura local, além de pratos típicos. Os chopes produzidos em Guabiruba também estarão presentes, servidos em copo oficial do evento.

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

