Corra por Elas: quinta edição de corrida solidária que ajuda Rede Feminina é lançada em Brusque

A 5ª edição da Corra por Elas, corrida solidária que destina toda renda à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, foi lançada nesta quinta-feira, 27. O ato reuniu a organização, apoiadores e assessorias de corrida.

A corrida acontecerá no dia 5 de outubro, com largada às 7h, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Os percursos são de corrida (5 km e 10 km), caminhada (3 km) e haverá a prova kids (de 50 metros a 400 m).

O evento é uma realização de Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (AmpeBr), jornal O Município e Gevaerd Calçados e Esportes. As inscrições podem ser feitas no site www.dtosports.com.br a partir de 1º de abril.

“Será um evento muito lindo, mais uma vez. O último cheque foi de 123,8 mil. Queremos melhorar esse cheque e, para isso, contamos com todos os corredores e a parte social das empresas. A causa é nobre”, diz o presidente do conselho deliberativo da AmpeBr, Irajá Trindade.

A premiação contempla do 1º ao 5º colocado nas modalidades de 5 km e 10 km, que receberão troféus por categoria. Aos participantes da caminhada, serão entregues medalhas após a conclusão da prova, assim como para as crianças. Nas categorias assessoria/grupos e empresas haverá troféus do 1º ao 3º lugar.

“É uma alegria lançar a quinta edição da Corra por Elas. É um evento que permite que possamos contribuir com uma entidade que tanto ajuda as mulheres. Estamos contando com 1,5 mil atletas, entre pessoas que irão caminhar e correr”, relata Aparecida Leite, a Cida, conselheira da AmpeBr.

Parcerias

O diretor-geral do jornal O Município, Cláudio José Schlindwein, destaca a colaboração das entidades da cidade em prol de causas sociais. Ele elogia a qualidade e empenho da organização em buscar aprimorar o evento a cada ano que passa.

“São várias mãos que querem tornar esse sonho realidade. Observamos as entidades, empresas e pessoas da nossa cidade se unindo por um bem comum. É uma característica da nossa cidade. A corrida não visa lucro, a corrida visa um bem social. E com toda esta dedicação a comunidade vê a qualidade e se engaja participando desta iniciativa”, valoriza.

Marcelo Gevaerd, sócio de Gevaerd Calçados e Esportes, incentiva a participação de mais empresas para que contribuam com a ação. Ele defende que empresários lembrem que se trata de uma causa nobre.

“O evento está sendo lançado bem antes, para que todos possam se preparar. Com certeza, teremos novamente um grande cheque. Precisamos lembrar que é para uma grande causa”, afirma.

Arrecadação revertida

A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, Dida Mafra, destaca que a entidade precisa de doações para que o trabalho possa ser realizado. No final do evento em outubro, será anunciado o valor a ser destinado à Rede Feminina.

“A Rede Feminina é uma organização que vive de doações. Esse valor é muito importante”, diz a presidente da entidade.

Mauro Schoening, presidente da Ampe Brusque, celebra a realização de mais uma edição do evento. Ele afirma que a corrida serve como uma forma de ajudar mulheres que passam por momentos difíceis na vida.

“É o pontapé inicial da corrida, que irá se concretizar em outubro. Já é um sucesso, assim como em todas as edições. Tudo, 100% do que é arrecadado, é destinado à Rede Feminina”.

Prazos e valores

O primeiro lote das inscrições do público geral estará aberto até 10 de junho. Para corrida, o custo é de R$ 89; caminhada, R$ 69; kids, R$ 25; e idoso, R$ 60. Além disso, há a taxa. As inscrições serão encerradas a qualquer momento caso o número de participantes chegue a 1,5 mil.

O segundo lote vai até 10 de julho. Depois, o terceiro se estenderá até 10 de agosto. Por fim, o quarto e último lote terminará em 20 de setembro, dias antes da corrida. Os valores para corrida e caminhada aumentam a cada lote.

Assessorias e grupos de corrida e empresas com mais de dez atletas possuem valores de inscrição diferentes. A DTO Sports é responsável pela execução do evento.

