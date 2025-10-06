Corra por Elas: uma tonelada de alimentos é arrecadada para entidades de Brusque

A 5ª edição da Corra por Elas, realizada neste domingo, 5, em Brusque, arrecadou R$ 159,3 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e também aproximadamente uma tonelada de alimentos, que serão destinados a entidades assistenciais.

Cada participante contribuiu com um quilo de alimento, totalizando aproximadamente uma tonelada de doações. Todos os alimentos foram levados à Igreja Matriz do Centro, na ação social da instituição, na tarde desta segunda-feira, 6. De lá, serão levados para as outras instituições beneficiadas.

O evento foi promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), em parceria com o Rotary Club, a Gevaerd Esportes e Calçados e o jornal O Município.

Parte das doações já foi entregue à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e à ação social da igreja. Outra parte será entregue também ao Pontifício Instituto das Missões Exteriores (Pime).

“Esta é uma ação social que a gente faz, arrecadando esses alimentos para realizar esse tipo de filantropia, ajudando em mais uma etapa após o Corra por Elas. Então, além do cheque e de toda a visibilidade que a corrida em si gerou, com mais de 1,5 mil atletas, ainda temos essa ação, que consiste na entrega desses alimentos às entidades”, explica Irajá Trindade, um dos organizadores do evento.

