Correios atendem mais de 580 beneficiários do INSS em Brusque para esclarecer descontos indevidos

Até esta terça-feira, 15, as agências dos Correios em Brusque realizaram 589 atendimentos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que buscavam esclarecimentos sobre eventuais descontos não autorizados em seus benefícios. Em todo o Brasil, esse número já ultrapassa 2 milhões de atendimentos.

A fase de adesão ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal começou na última sexta-feira, 11. A adesão é necessária para que os beneficiários recebam a devolução dos valores diretamente em suas contas bancárias, sem a necessidade de recorrer à Justiça.

O plano de ressarcimento está disponível para beneficiários que contestaram os descontos e não obtiveram resposta das entidades envolvidas. A adesão é gratuita e não exige o envio de documentos adicionais.

Serviços disponíveis nas agências dos Correios:

Consulta sobre descontos aplicados no benefício;

Contestação de descontos não autorizados;

Verificação de autorização de descontos;

Acompanhamento do resultado da contestação (disponível após 15 dias úteis);

Análise de documentos enviados por associações;

Adesão ao acordo de ressarcimento;

Recebimento de protocolo com orientações para acompanhamento por meio da Central 135 ou do aplicativo Meu INSS.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar apenas um documento oficial de identificação. Caso o segurado não possa comparecer, é possível nomear um representante legal com procuração autenticada (válida apenas para consulta).

Trabalho conjunto

Em parceria com o INSS, os Correios iniciaram o atendimento aos beneficiários em suas agências no dia 30 de maio. O serviço foi especialmente desenvolvido para atender pessoas com dificuldades de acesso aos canais digitais.

Na primeira fase da ação, aposentados e pensionistas puderam consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos. Já na segunda etapa, os beneficiários verificaram as respostas das entidades responsáveis pelos descontos.

A iniciativa resultou em um aumento significativo no número de atendimentos, especialmente em regiões onde o INSS não possui unidades próprias.

Alerta contra golpes

Nenhum servidor do INSS ou funcionário dos Correios está autorizado a realizar visitas domiciliares para oferecer esse serviço. O atendimento oficial ocorre exclusivamente por meio do aplicativo Meu INSS, do site do INSS, da Central 135 e nas agências dos Correios.

Em caso de dúvida, os beneficiários devem sempre recorrer aos canais oficiais para obter informações seguras antes de tomar qualquer decisão.

