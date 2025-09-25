Corrida Corra por Elas chega aos últimos dias para inscrições em Brusque

A 5ª edição da corrida Corra por Elas acontece em 5 de outubro. A largada será às 7h, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. Haverá percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida), além da corrida kids.

Ainda há vagas disponíveis no site da DTO Sports, empresa responsável pela execução do evento. O período de inscrições vai até sexta-feira, 26, ou até o esgotamento das vagas As inscrições também podem ser feitas no site Ticket Sports.

Por conta do prazo, os valores já estão no último lote. A inscrição custa R$ 119 + taxa. Para a caminhada, o valor é de R$ 99 + taxa, e para idosos, R$ 60 + taxa. Já a corrida kids tem o valor de R$ 25 + taxa.

O evento é promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), em parceria com o Rotary Club, jornal O Município e Gevaerd Esportes. Toda a renda líquida será destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

A novidade deste ano é a corrida dos prefeitos, que contará com a participação de prefeitos e vice-prefeitos de Brusque, Nova Trento, Botuverá e Guabiruba, os quais também receberão troféus.

A capacidade do evento é de 1,5 mil atletas. Ao atingir esse número, as inscrições serão encerradas.

Premiação

Todos os participantes receberão medalhas. Os cinco primeiros colocados de cada categoria também ganharão troféus. Além disso, nos percursos de 5 km e 10 km, masculino e feminino, haverá premiação do 1º ao 5º lugar.

