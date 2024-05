Corrida da Apae de Brusque está mantida mesmo com chuvas

Mesmo com as chuvas deste sábado, 18, a segunda edição da Corrida da Apae de Brusque está mantida para este domingo, 19, às 7h.



A largada da corrida acontecerá na sede da Apae, na Avenida Augusto Bauer, no bairro Jardim Maluche. A corrida terá um percurso alternativo que será utilizado caso a Beira Rio não tenha condições técnicas de prova. Dúvidas entre em contato (47) 9 9960-2862.

Rio Itajaí-Mirim

De acordo com a medição realizada às 19h30 deste sábado, o nível do rio Itajaí-Mirim está em 6,12 metros.

As medições do rio Itajaí-Mirim podem ser acompanhadas no Instagram da Defesa Civil de Brusque. Atualizações estão acontecendo a cada 15 minutos.

