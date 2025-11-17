Corrida de Natal estreia em Brusque com percursos de 5 km e 10 km; saiba como se inscrever

A 1ª Corrida de Natal de Brusque acontece em 7 de dezembro. A largada será às 6h30, no River Mall. Haverá percursos de 5 km e 10 km, além da corrida Kids.

As inscrições podem ser feitas pelo site Sprint Crono, e a entrega dos kits será em 6 de dezembro, das 14h às 19h, no River Mall.

Os 100 primeiros inscritos ganham um shorts exclusivo, além do kit completo recebido na inscrição. Também receberão uma dose do kit (pré-treino, pós-treino e repositor hidroeletrolítico) da Essential Nutrition Brasil e uma dose de whey da Nutrition.

Premiação

A premiação das provas de 5 km e 10 km contemplará atletas nas categorias geral e por faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino.

Premiação Geral – 5 km e 10 km
 Serão entregues troféus para os cinco primeiros colocados das duas modalidades:
 1º lugar – Troféu
 2º lugar – Troféu
 3º lugar – Troféu
 4º lugar – Troféu
 5º lugar – Troféu

Premiação por Categorias – 5 km
Haverá premiação com troféu para 1º, 2º e 3º lugares nas seguintes faixas etárias, no masculino e no feminino:
 14 a 24 anos
 25 a 34 anos
 35 a 44 anos
 45 a 54 anos
 55 a 64 anos
 65 anos ou mais

Premiação por Categorias – 10 km
Também serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada faixa etária, no masculino e no feminino:
 18 a 29 anos
 30 a 39 anos
 40 a 49 anos
 50 a 59 anos
 60 a 69 anos
 70 anos ou mais.

