Corrida de Natal estreia em Brusque com percursos de 5 km e 10 km; saiba como se inscrever

A 1ª Corrida de Natal de Brusque acontece em 7 de dezembro. A largada será às 6h30, no River Mall. Haverá percursos de 5 km e 10 km, além da corrida Kids.

As inscrições podem ser feitas pelo site Sprint Crono, e a entrega dos kits será em 6 de dezembro, das 14h às 19h, no River Mall.

Os 100 primeiros inscritos ganham um shorts exclusivo, além do kit completo recebido na inscrição. Também receberão uma dose do kit (pré-treino, pós-treino e repositor hidroeletrolítico) da Essential Nutrition Brasil e uma dose de whey da Nutrition.

Premiação

A premiação das provas de 5 km e 10 km contemplará atletas nas categorias geral e por faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino.

Premiação Geral – 5 km e 10 km

Serão entregues troféus para os cinco primeiros colocados das duas modalidades:

1º lugar – Troféu

2º lugar – Troféu

3º lugar – Troféu

4º lugar – Troféu

5º lugar – Troféu

Premiação por Categorias – 5 km

Haverá premiação com troféu para 1º, 2º e 3º lugares nas seguintes faixas etárias, no masculino e no feminino:

14 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos

55 a 64 anos

65 anos ou mais

Premiação por Categorias – 10 km

Também serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada faixa etária, no masculino e no feminino:

18 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 anos ou mais.

