Corrida de Natal estreia em Brusque com percursos de 5 km e 10 km; saiba como se inscrever
Largada será no River Mall
A 1ª Corrida de Natal de Brusque acontece em 7 de dezembro. A largada será às 6h30, no River Mall. Haverá percursos de 5 km e 10 km, além da corrida Kids.
As inscrições podem ser feitas pelo site Sprint Crono, e a entrega dos kits será em 6 de dezembro, das 14h às 19h, no River Mall.
Os 100 primeiros inscritos ganham um shorts exclusivo, além do kit completo recebido na inscrição. Também receberão uma dose do kit (pré-treino, pós-treino e repositor hidroeletrolítico) da Essential Nutrition Brasil e uma dose de whey da Nutrition.
A premiação das provas de 5 km e 10 km contemplará atletas nas categorias geral e por faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino.
Premiação Geral – 5 km e 10 km
Serão entregues troféus para os cinco primeiros colocados das duas modalidades:
1º lugar – Troféu
2º lugar – Troféu
3º lugar – Troféu
4º lugar – Troféu
5º lugar – Troféu
Premiação por Categorias – 5 km
Haverá premiação com troféu para 1º, 2º e 3º lugares nas seguintes faixas etárias, no masculino e no feminino:
14 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 44 anos
45 a 54 anos
55 a 64 anos
65 anos ou mais
Premiação por Categorias – 10 km
Também serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada faixa etária, no masculino e no feminino:
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 anos ou mais.
