Corrida do Atirador: segunda edição do evento ocorre em julho em Brusque; saiba como participar

A segunda edição da Corrida do Atirador ocorre no dia 28 de julho em Brusque. Organizada pela Sociedade Amigos do Tiro de Guerra (SATG 05-005), a corrida irá iniciar no River Mall às 8h.

Poderão ser disputados 3, 5 e 10 quilômetros. Haverá premiação para 5 e 10 km. As inscrições, com prazo até o dia 17 de julho, podem ser feitas pelos sites Foco Radical ou Sprint Crono.

