Corrida do Pelznickel une esporte e cultura neste domingo em Guabiruba
Cerca de 600 atletas estiveram presentes
Cerca de 600 atletas estiveram presentes
A 2ª edição da Corrida do Pelznickel aconteceu na manhã deste domingo, 7, em Guabiruba. Os atletas largaram às 7h em frente à Prefeitura de Guabiruba.
A corrida foi disputada nas modalidades de 5k e 10k, além da caminhada de 2,5k e da corrida kids, destinada a crianças entre 3 e 14 anos.
Com cerca de 600 inscritos, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a inclusão por meio do esporte na cidade. Além de propagar todas as culturas e tradições envolvendo o Pelznickel, personagem tão importante na história do município.
Todos os atletas que cruzaram a linha de chegada receberam uma medalha de participação. Além disso, houve premiação geral masculina e feminina nas provas de 5k e 10k, assim como premiação por faixa etária, dividida de quatro em quatro anos, para os três primeiros colocados de cada categoria nas duas modalidades.
A organização também premiou, até o terceiro lugar, as maiores equipes de atletas presentes na prova. O pódio foi liderado pela equipe CRA, seguido da Vibre Assessoria, finalizando com a Correr para Vencer.
“Esse ano nós conseguimos dobrar o número de inscritos, estamos muito felizes com isso, e também em poder divulgar a cultura do Pelznickel na nossa cidade através do esporte”, disse o secretário de esportes de Guabiruba, Joelcio Rodrigues.
O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, foi um dos atletas inscritos na prova de 5k. “Se disser que foi fácil, não foi, mas o importante é chegar, e eu consegui chegar nos 5k”. Zirke completou a prova em 31 minutos e reforçou a importância de investir em esporte, cultura e educação na cidade.
O campeão da prova de 10k, Marcio Pasqualini, destacou a alegria em estar correndo na própria cidade. “Corro aqui desde os anos 2000, são 25 anos praticando esporte por Guabiruba e é sempre um prazer e uma satisfação muito grande correr e vencer em casa”, disse.
Geral masculino – 5k:
1 – Junior Paulo Lesses
2 – Rodrigo Rudnik
3 – Marcos Paulo Wippel
4 – Ivan Luis Rodrigues Soares da Silva
5 – Gabriel Matheus Herkenhoff
Geral feminino – 5k:
1 – Luciana Tarter
2 – Graziela Tomasi Bertolini
3 – Janaina Cassaniga
4 – Danieli Rabelo da Silva
5 – Krisllei Caxias e Silva
Geral masculino – 10k:
1 – Marcio Pasqualini
2 – Marcos Antonio Boos
3 – Silvio Schlichiting
4 – Gesiel Guilherme Paisani de Lima
5 – Wyllitt Harison Melo de Lima
Geral feminino – 10k:
1 – Bianca Bertolini Testoni
2 – Fernanda Laguilho Flores Pontes da Silva
3 – Viviane Correa
4 – Maria das Graças Eleuterio
5 – Agda Caroline da Silva Riffel
Leia também:
1. Catarinense se torna a bilionária mais jovem do mundo com fortuna construída do zero
2. Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque
3. Hospital Azambuja apresenta propostas de ampliação e novos projetos em reunião na Acibr
4. VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque
5. Polícia Militar prende dez pessoas após briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema