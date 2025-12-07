Corrida do Pelznickel une esporte e cultura neste domingo em Guabiruba

A 2ª edição da Corrida do Pelznickel aconteceu na manhã deste domingo, 7, em Guabiruba. Os atletas largaram às 7h em frente à Prefeitura de Guabiruba.

A corrida foi disputada nas modalidades de 5k e 10k, além da caminhada de 2,5k e da corrida kids, destinada a crianças entre 3 e 14 anos.

Com cerca de 600 inscritos, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a inclusão por meio do esporte na cidade. Além de propagar todas as culturas e tradições envolvendo o Pelznickel, personagem tão importante na história do município.

Todos os atletas que cruzaram a linha de chegada receberam uma medalha de participação. Além disso, houve premiação geral masculina e feminina nas provas de 5k e 10k, assim como premiação por faixa etária, dividida de quatro em quatro anos, para os três primeiros colocados de cada categoria nas duas modalidades.

A organização também premiou, até o terceiro lugar, as maiores equipes de atletas presentes na prova. O pódio foi liderado pela equipe CRA, seguido da Vibre Assessoria, finalizando com a Correr para Vencer.

“Esse ano nós conseguimos dobrar o número de inscritos, estamos muito felizes com isso, e também em poder divulgar a cultura do Pelznickel na nossa cidade através do esporte”, disse o secretário de esportes de Guabiruba, Joelcio Rodrigues.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, foi um dos atletas inscritos na prova de 5k. “Se disser que foi fácil, não foi, mas o importante é chegar, e eu consegui chegar nos 5k”. Zirke completou a prova em 31 minutos e reforçou a importância de investir em esporte, cultura e educação na cidade.

O campeão da prova de 10k, Marcio Pasqualini, destacou a alegria em estar correndo na própria cidade. “Corro aqui desde os anos 2000, são 25 anos praticando esporte por Guabiruba e é sempre um prazer e uma satisfação muito grande correr e vencer em casa”, disse.

Confira os resultados:

Geral masculino – 5k:

1 – Junior Paulo Lesses

2 – Rodrigo Rudnik

3 – Marcos Paulo Wippel

4 – Ivan Luis Rodrigues Soares da Silva

5 – Gabriel Matheus Herkenhoff

Geral feminino – 5k:

1 – Luciana Tarter

2 – Graziela Tomasi Bertolini

3 – Janaina Cassaniga

4 – Danieli Rabelo da Silva

5 – Krisllei Caxias e Silva

Geral masculino – 10k:

1 – Marcio Pasqualini

2 – Marcos Antonio Boos

3 – Silvio Schlichiting

4 – Gesiel Guilherme Paisani de Lima

5 – Wyllitt Harison Melo de Lima

Geral feminino – 10k:

1 – Bianca Bertolini Testoni

2 – Fernanda Laguilho Flores Pontes da Silva

3 – Viviane Correa

4 – Maria das Graças Eleuterio

5 – Agda Caroline da Silva Riffel

