Corrida RVB e mais: veja nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 19, e domingo, 21.

1. Corrida RVB

A quinta edição da Corrida RVB Malhas acontece neste domingo, com largada no campus da Unifebe, bloco H. São esperados cerca de 2,5 mil participantes. O evento conta com percursos nas modalidades 7 km e 14 km corrida rústica, 3 km corrida e caminhada Pet Friendly, além de meia maratona de 21 km. A primeira largada acontece às 6h30 no campus da Unifebe. A estrutura do local conta com acesso direto à Beira-Rio. A corrida participativa e a caminhada Pet Friendly de 3 km terão início às 9h15, logo após a saída do pelotão da corrida. No espaço do campus da Unifebe, haverá opções de entretenimento e recreação, como totem para fotos instantâneas, espaço kids, chopp e música com a DJ Scheila.

2. Feira de artesanato

Neste domingo, o Passeio Beira Rio, que fica na entrada do River Mall, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a margem esquerda da Beira Rio, recebe uma feira de artesanato. O evento, em parceria com o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Ampebr, inicia às 9h30 e vai até às 17h.

3. Exposição de orquídeas

O Salão Cristo Rei, no Centro de Guabiruba, recebe uma exposição de Orquídeas Cattleya Intermedia entre sexta-feira e domingo. A entrada custa 1 kg de alimento não perecível. Na sexta, o evento vai das 19h às 21h. Já no sábado, inicia às 9h e encerra às 21h. No domingo, vai das 9h às 17h.

4. Café Empreender

O Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) promove o 3º Café Empreender. O evento acontece no sábado, no restaurante da Sociedade Esportiva Bandeirante, às 15h, e terá como palestrante a empresária Helo Bertolini, CEO da Kohll Beauty. Além do café e a palestra, durante o evento também haverá exposição das nucleadas com seus produtos, um espaço especial para networking, inspiração e novas conexões. Os ingressos podem ser adquiridos no valor de R$ 50,00 pelo Instagram do Núcleo, o @mulheresempreendedoras.bq.

5. Festa de igreja

A Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Guarani, realiza sua tradicional festa em honra ao padroeiro na sexta-feira e sábado. Na sexta, a missa inicia às 19h30. Já no sábado, 20, a celebração com a presença dos festeiros começa às 18h. Nos dois dias, após a missa, haverá venda de churrasco, cachorro-quente, bolos, bebidas, roda da fortuna e espaço kids.

6. Inspeção veicular gratuita

O Núcleo de Oficinas Mecânicas da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza no sábado a Inspeção Veicular Gratuita (IVG), no estacionamento do pavilhão da Fenarreco. O evento, em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, tem como propósito promover a segurança no trânsito, por meio da conscientização sobre a importância da manutenção preventiva nos veículos. Neste dia, das 9h às 15h, mecânicos qualificados estarão à disposição para efetuar a inspeção veicular gratuita nos veículos, de acordo com um check-list técnico padronizado. O atendimento será por ordem de chegada.

7. Brechó

Acontece neste domingo mais uma edição do brechó do Projeto Sementes com peças a R$ 5. O bazar será realizado a partir das 6h, no centro catequético Padre Wendelino, no bairro Dom Joaquim. Há peças de verão e inverno. Conforme a organização, haverá roupas masculinas, femininas, para adultos e crianças. Para pagamentos, serão aceitos Pix, cartão de crédito e débito e também em dinheiro. O encerramento do brechó está previsto para às 11h30. Para mais informações, o contato de WhatsApp é o (47) 99259-6958.

8. Worskhop sobre suplementação

O Núcleo de Atividades Físicas da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza no sábado, a partir das 8h, no auditório do Bloco F da Unifebe, o workshop “Suplementação e anabolizantes: os limites da saúde”. Ministrado pelo médico Leonardo Barros, que é bacharel em Educação Física, mestre em Bioquímica, especialista em Nutrição esportiva e Fisiologia do Exercício, o evento é destinado para profissionais da área da saúde. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma do Sympla, no valor único de R$ 59,90.

9. Privilege Festival

A festa acontece neste sábado, 20, no Rancho Michei, na divisa entre Brusque e Gaspar. O evento vai das 21h às 4h e terá apresentações de Yela, Kelven SC, Leo BQ, Gibi, El Patron, Felipe Bossi, Garcezz e Tai Pereira. Homens com nome na lista pagam R$ 20, enquanto a entrada é gratuita para mulheres. Mais informações pelo perfil @ranchomichei.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

