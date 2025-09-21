Corrida RVB reúne milhares de atletas em Brusque com provas até 21 quilômetros

A 5ª Corrida RVB aconteceu neste domingo, 21, em Brusque e reuniu milhares de atletas. Os percursos eram variados, e iam desde a caminhada de 3 quilômetros até a prova de meia-maratona, de 21 quilômetros.

A estrutura do evento chamou a atenção. Havia suporte da organização por toda parte. A animação e o aquecimento ficou por conta da DJ Scheila.

Diversas barracas de grupos de corrida estavam espalhadas pelo local de concentração. Havia ainda área VIP, espaços de guarda-volumes, hidratação e mais.

A concentração ocorreu nos fundos do bloco H da Unifebe. A avenida Beira Rio foi o percurso dos atletas. A corrida é uma realização da RVB Malhas.

O vice-presidente da RVB Malhas, Renato Benvenutti, afirma que o retorno dos participantes da corrida tem sido positivo. Ele relata que é possível observar a competição crescer a cada ano que passa.

“É sempre uma alegria muito grande para nós. Esta é a quinta corrida que realizamos. Tudo começou com o nosso aniversário de 30 anos da empresa. O evento foi tão bom que decidimos continuar”, diz.

Renato comenta ainda que o evento é uma forma de a empresa contribuir com a comunidade. Para o vice-presidente da RVB, a edição de 2026 será ainda mais especial, pois a empresa completa 35 anos.

“A corrida tem muito a ver com os nossos valores, que são saúde, integração e a energia de viver. O evento promove um esporte muito bacana, que vamos continuar apoiando”.

A atleta olímpica Simone Ponte Ferraz, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, participou do evento. Ela entregou uma homenagem a Renato Benvenutti e ao fundador da RVB Malhas, Euclides Germano Benvenutti, em agradecimento pelo apoio ao esporte.

Resultados

Vários atletas foram premiados em diversas categorias. Nas principais, as gerais, venceram Simone Ponte Ferraz (7k feminino), Bryan Nikson Reis Alves (7k masculino), Bruna Sousa de Oliveira (14k feminino), José Luiz Siqueira Lima (14k masculino), Tatiana Gomes (21k feminino) e Rafael Oliveira (21k masculino).

Foram premiados os cinco primeiros colocados de cada categoria, tanto as gerais quanto as categorias por faixa etária, bem como pessoas com deficiência. Confira, abaixo, os resultados das categorias gerais.

Geral-feminino 7k

1ª Simone Ponte Ferraz

2ª Simone Nascimento

3ª Luciana Tarter

4ª Gabriela Floriani Araújo

5ª Morgana Stropollo Bozano

Geral-masculino 7k

1º Bryan Nikson Reis Alves

2º Eliel Oliveira

3º Caique Kelvin Mariano

4º Ojanio dos Santos

5º Paulo Lesses Junior

Geral-feminino 14k

1ª Bruna Sousa de Oliveira

2ª Stefanie da Silva

3ª Andreia Almeida Esteves

4ª Jaqueline Vargas

5ª Mônica Cecconello Vacaro

Geral-masculino 14k

1º José Luiz Siqueira Lima

2º Marcio Pasqualini

3º Vinicius Fermonte

4º Rafael Francisco Odisi

5º João Paulo Fuentes

Geral-feminino 21k

1ª Tatiana Gomes

2ª Gabriela Duarte

3ª Suélen Thais dos Santos

4ª Graziela Beuting da Silva

5ª Dayanni Moreschi

Geral-masculino 21k

1º Rafael Oliveira

2º José Adolfo Binsfeld

3º Daniel da Silva

4º João Machado Vargas

5º Vitor Lins Souza Farias

