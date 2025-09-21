Corrida RVB reúne milhares de atletas em Brusque com provas até 21 quilômetros
Participantes superaram desafios em corrida que chega à quinta edição
A 5ª Corrida RVB aconteceu neste domingo, 21, em Brusque e reuniu milhares de atletas. Os percursos eram variados, e iam desde a caminhada de 3 quilômetros até a prova de meia-maratona, de 21 quilômetros.
A estrutura do evento chamou a atenção. Havia suporte da organização por toda parte. A animação e o aquecimento ficou por conta da DJ Scheila.
Diversas barracas de grupos de corrida estavam espalhadas pelo local de concentração. Havia ainda área VIP, espaços de guarda-volumes, hidratação e mais.
A concentração ocorreu nos fundos do bloco H da Unifebe. A avenida Beira Rio foi o percurso dos atletas. A corrida é uma realização da RVB Malhas.
O vice-presidente da RVB Malhas, Renato Benvenutti, afirma que o retorno dos participantes da corrida tem sido positivo. Ele relata que é possível observar a competição crescer a cada ano que passa.
“É sempre uma alegria muito grande para nós. Esta é a quinta corrida que realizamos. Tudo começou com o nosso aniversário de 30 anos da empresa. O evento foi tão bom que decidimos continuar”, diz.
Renato comenta ainda que o evento é uma forma de a empresa contribuir com a comunidade. Para o vice-presidente da RVB, a edição de 2026 será ainda mais especial, pois a empresa completa 35 anos.
“A corrida tem muito a ver com os nossos valores, que são saúde, integração e a energia de viver. O evento promove um esporte muito bacana, que vamos continuar apoiando”.
A atleta olímpica Simone Ponte Ferraz, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, participou do evento. Ela entregou uma homenagem a Renato Benvenutti e ao fundador da RVB Malhas, Euclides Germano Benvenutti, em agradecimento pelo apoio ao esporte.
Vários atletas foram premiados em diversas categorias. Nas principais, as gerais, venceram Simone Ponte Ferraz (7k feminino), Bryan Nikson Reis Alves (7k masculino), Bruna Sousa de Oliveira (14k feminino), José Luiz Siqueira Lima (14k masculino), Tatiana Gomes (21k feminino) e Rafael Oliveira (21k masculino).
Foram premiados os cinco primeiros colocados de cada categoria, tanto as gerais quanto as categorias por faixa etária, bem como pessoas com deficiência. Confira, abaixo, os resultados das categorias gerais.
Geral-feminino 7k
1ª Simone Ponte Ferraz
2ª Simone Nascimento
3ª Luciana Tarter
4ª Gabriela Floriani Araújo
5ª Morgana Stropollo Bozano
Geral-masculino 7k
1º Bryan Nikson Reis Alves
2º Eliel Oliveira
3º Caique Kelvin Mariano
4º Ojanio dos Santos
5º Paulo Lesses Junior
Geral-feminino 14k
1ª Bruna Sousa de Oliveira
2ª Stefanie da Silva
3ª Andreia Almeida Esteves
4ª Jaqueline Vargas
5ª Mônica Cecconello Vacaro
Geral-masculino 14k
1º José Luiz Siqueira Lima
2º Marcio Pasqualini
3º Vinicius Fermonte
4º Rafael Francisco Odisi
5º João Paulo Fuentes
Geral-feminino 21k
1ª Tatiana Gomes
2ª Gabriela Duarte
3ª Suélen Thais dos Santos
4ª Graziela Beuting da Silva
5ª Dayanni Moreschi
Geral-masculino 21k
1º Rafael Oliveira
2º José Adolfo Binsfeld
3º Daniel da Silva
4º João Machado Vargas
5º Vitor Lins Souza Farias
