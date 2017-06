Corte de árvores na avenida Hugo Schlösser é legal, diz Fundema

Problemas no PAC

Representantes da Prefeitura de Brusque se reuniram nesta sexta-feira, 9 com membros do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sintricomb) e do Sindicatos das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon). Em pauta, as obras do PAC Nova Brasília. Depois de a empresa Catedral assumir que retomaria a obra seguindo todos os padrões técnicos e dando condições adequadas de trabalho e segurança aos trabalhadores, novos problemas foram encontrados. Segundo a prefeitura, novamente foi descumprido o que foi acordado com o poder público.

Alojamentos

Segundo o engenheiro e fiscal da obra, Rafael Kniss, a prefeitura já havia notificado a empresa há um mês sobre problemas de ventilação, iluminação e alojamento, mas, até agora, não houve melhorias. O presidente do Sintricomb, Izaias Otaviano, diz que o sindicato esteve presente no local das obras na quinta-feira. Segundo ele, as condições encontradas foram piores do que em visitas anteriores. Ainda foram encontrados outros problemas, como situação inadequada de trabalho, falta de apresentação de documento dos trabalhadores com responsabilidade na obra, além de más condições de higiene.

Qualidade da merenda

Chamou a atenção da atual gestão da Secretaria de Educação a qualidade e o tamanho da estrutura encontrada para que seja servida a merenda nas escolas públicas municipais. Segundo o que se apurou, hoje são mais de 21,7 mil refeições completas servidas todos os dias aos alunos da rede pública, com acompanhamento nutricional, bem mais do que os famigerados “lanchinhos” servidos uma década atrás.

Corte de árvores

O jornal O Município recebeu questionamentos, nos últimos dias, sobre o corte de árvores que está sendo realizado na avenida Hugo Schlösser, nos fundos do Grupo Escoteiro Brusque. A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) esclarece que a obra está legalizada junto ao órgão. Segundo o diretor Cristiano Olinger, o Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) já autorizou a construção de prédios comerciais no local.

Espionagem

No fim de semana, reportagem da revista Veja informou que o presidente da República, Michel Temer, determinou à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que espionasse o relator da operação Lava Jato, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O Palácio do Planalto informou, por meio de nota, que isso jamais aconteceu. Não parece ter convencido muita gente.

Dura reação

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármem Lucia, também se manifestou sobre a notícia da Veja. Em nota, neste sábado, 10, a ministra, em duro comunicado, disse que é “inadmissível a prática de gravíssimo crime contra o Supremo Tribunal Federal” se confirmada a informação divulgada pela revista. De acordo com Cármem Lucia, a prática é “própria de ditaduras” e mais danosa se realizada contra “a responsável atuação de um juiz”.

Busca de patrocinadores

A Fundação Municipal de Esportes (FME) realizará licitação, na modalidade pregão, na qual receberá propostas de contratação de empresa para o patrocínio da edição de 2017 dos Jogos Abertos Comunitários do de Brusque. Os envelopes com as propostas serão recebidos no dia 23 de junho, às 16h30, no departamento de Licitações da prefeitura.

Normas de segurança

Começou a tramitar na semana passada projeto de lei de autoria dos vereadores Sebastião Lima (PSDB) e Ana Helena Boos (PP), que estipula normas de segurança e manutenção de equipamentos de lazer de uso coletivo e dos estabelecimentos de ensino do município. Basicamente, o projeto estipula que todos os equipamentos devem cumprir rigorosamente o que está estipulado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e os que não estiverem de acordo com as regras devem ser interditados.

Inadimplência

Em todo o país, o número de consumidores inadimplentes teve crescimento de 1,31% em maio, na comparação com abril, informa levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Esta foi a maior variação positiva desde março de 2015, quando a alta atingiu 2,2%. Em relação a maio de 2016, houve queda de 0,50%, a terceira redução consecutiva nessa comparação anual. Em números absolutos, estima-se que 60,1 milhões de brasileiros estejam com restrições de crédito, quase 40% da população adulta.

Queda da inflação

A redução dos preços de combustíveis e a volta da bandeira verde nos preços da energia elétrica devem reduzir a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 0,3 ponto percentual neste mês. A estimativa é do presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn. Entretanto, Goldfajn disse que “essas oscilações pontuais não têm implicação relevante” para as decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O presidente do BC reforçou que uma redução moderada no ritmo de cortes na Selic é adequada.