O Clube Recreativo e Esportivo Grêmio, com sede no bairro Lageado, em Botuverá, realizou no último sábado, 13 de setembro, a 10ª edição do tradicional Costelaço do Grêmio.

O evento, pois, reuniu aproximadamente mil pessoas, consolidando-se como uma das maiores edições já realizadas pela entidade.

Além do público expressivo, mais de 20 motorhomes marcaram presença, vindos de diversas cidades catarinenses, entre elas Itapema, Balneário Camboriú, Joinville, Timbó, Pomerode, Navegantes, Blumenau, Rio do Sul, Ituporanga, Penha e Itajaí.

Botuverá movimentada

Em razão da grande adesão popular, o espaço destinado ao estacionamento ficou completamente ocupado, e os veículos dos visitantes passaram a se alinhar ao longo da estrada geral do bairro Lageado.

Com efeito, a movimentação intensa chamou atenção e então reforçou o prestígio que o evento festivo conquistou ao longo dos anos.

Na programação, o público teve acesso a almoço com buffet completo, café da tarde, música ao vivo e mais de 800kg de costela fogo de chão.

A estrutura montada para receber os participantes foi elogiada por visitantes e campistas, que destacaram a organização e o clima de confraternização.

Legado esportivo em Botuverá

Fundado em 1986 por Marino Dalabona (In Memoriam), o Clube Recreativo e Esportivo Grêmio é presidido em 2025 por Mauricio Dalabona, tendo Valdecir Comandolli na vice-presidência.

Além de promover atividades esportivas e recreativas, a sede também desenvolve ações reconhecidas pelo impacto social.

Ao longo dos anos, o clube organizou diversas campanhas de arrecadação que beneficiaram famílias em situação de vulnerabilidade.

Inclusive, vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul receberam donativos, então organizados e distribuídos diretamente a partir do clube.

Segundo a atual gestão, o número de ações solidárias promovidas pelo Grêmio já ultrapassa qualquer contagem formal, evidenciando o compromisso da instituição com a comunidade local e regional.

Evento fortalecido

A edição de 2025 do Costelaço do Grêmio reforçou esse legado, consolidando o evento como um dos principais encontros comunitários do município.

A estrutura, o público e o engajamento social demonstraram que o clube não se limita ao esporte, mas atua como agente ativo de transformação e acolhimento.

As fotos imperdíveis

Ao fim desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de fotos que registra os principais momentos do evento.

As imagens revelam, em detalhes, a dimensão e o espírito de um encontro que já faz parte da história de Botuverá.

Botuverá em fotos

