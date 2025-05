Costureira brusquense que relatou luta contra câncer em documentário morre aos 36 anos

A costureira Fernanda Pereira Berns, de Brusque, faleceu nesta quarta-feira, 28, aos 36 anos. Em 2023, ela relatou experiências da luta contra o câncer de mama ao documentário A Vida Continua, produzido pelo jornal O Município.

De acordo com conhecidos, Fernanda passou por uma cirurgia, mas não resistiu após ser infectada por uma bactéria hospitalar. Ela era casada e deixa dois filhos.

No documentário A Vida Continua, a costureira relatou o apoio que recebia da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque. Ela refletiu sobre os cuidados com a saúde mental durante o tratamento.

“Eu acho que o mais difícil foi aprender a lidar com os meus medos, com os monstros que eu criava na minha cabeça. Isso foi um grande desafio para mim”, relatou Fernanda ao documentário.

Produtor homenageia brusquense

O jornalista Luiz Antonello, produtor do documentário A Vida Continua, hoje editor-chefe do portal O Município Blumenau, lamentou o falecimento de Fernanda. Pelo Instagram, ele divulgou uma homenagem.

“Durante toda a produção, tivemos a oportunidade de conhecer essa mulher incrível, forte, sensível e corajosa em um dos momentos mais delicados de sua vida”, escreveu o jornalista.

Luiz relembra que Fernanda permitiu que a produção do documentário acompanhasse a jornada dela na luta contra o câncer. Ele comenta que o desejo de Fernanda era levar força e uma mensagem de esperança, mesmo enquanto ela própria aprendia a lutar.

“Nunca vou esquecer da Fernanda, de sua família, das amigas e de todas as pessoas que nos confiaram essa história”, completou.

Velório e sepultamento

O velório de Fernanda acontecerá na capela do bairro Águas Claras, em Brusque, a partir das 15h. Ela será sepultada no cemitério do bairro na manhã desta quinta-feira, 29, às 9h.

Assista ao documentário

