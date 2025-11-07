CPI do crime organizado vai ouvir governador de SC, onde estão cidades mais seguras do país

CPI do Crime

A CPI do Crime Organizado, que elegeu seu presidente e relator anteontem, já deliberou que os governadores com maior sucesso no combate à criminalidade serão os primeiros a serem ouvidos. Estão na lista prioritária os de SC, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Também de SC um dos primeiros a depor é o secretário de Segurança Pública, Flávio Rogério Pereira Graff. Jorginho Mello tem muito o que dizer. Além de exibir a menor taxa de homicídios dos últimos 18 anos, SC tem três cidades mais seguras do Brasil: Brusque, Jaraguá do Sul e Tubarão.

Bandeira

Em pronunciamento no plenário, terça-feira, o senador Jorge Seif (PL-SC) assumiu definitivamente mais uma bandeira de seu mandato: enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas. É o que propõe seu projeto de lei 3.830, apresentado no ano passado. Mas tem um poderoso lobby contrário, a começar pelo Ministério da Justiça.

Pouco apoio

O portal o grupo ND tentou, junto a 10 deputados estaduais, conferir a simpatia da candidatura do vereador carioca Carlos Bolsonaro ao Senado por SC em 22026: sete preferiram não quiseram se manifestar, dois se posicionaram contra e apenas um demonstrou apoio.

Missão

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro do partido Missão, criado pelo Movimento Brasil Livre (MBL). A legenda, que usará o número 14 e que tem como símbolo uma onça pintada, é liderada pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP). Em SC o estudante de medicina da UFSC Rodrigo Koerich de Lima, é o representante à frente do partido no Estado.

Comemoração 1

Comemoraram-se ontem os 25 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que começou com a implantação da primeira Central de Regulação de Urgência, em 5 de novembro de 2005, em Chapecó. Em duas décadas, realizou aproximadamente 2,5 milhões de atendimentos. Atualmente o serviço oferece cobertura em 100% do território catarinense através do telefone 192. Tem uma frota de 31 Unidades de Suporte Avançado (as USAs terrestres), sete ambulâncias interhospitalares e 104 Unidades de Suporte Básico (USBs). Recentemente incorporaram-se 14 motolâncias.

Comemoração 2

Em 31 de dezembro de 2005 foi implantado o serviço aeromédico, que hoje conta com cinco helicópteros e dois aviões da Secretaria de Estado da Saúde. Em 15 anos, foram realizados 13.498 atendimentos nos helicópteros e 2.828 nos aviões. Um serviço realmente notável, extraordinário.

Voto jovem

O Tribunal Superior Eleitoral, que nesta semana está promovendo a ação “Votar é a Nossa Cara”, para incentivar que jovens entre 15 e 17 anos tirem o título eleitoral e participem ativamente do processo democrático nas eleições de 2026, diz que dos mais de 5,5 milhões eleitores de SC, 0,53% corresponde aos jovens de 15, 16 e 17 anos. Apesar dessa faixa etária não ter a obrigatoriedade de votar, esse grupo foi responsável por 2.826 alistamentos eleitorais em SC agora em outubro, o que corresponde a 35,56% do total no mesmo período. Que bom.

Moradias inclusivas

Audiência pública na Alesc, terça-feira, debateu a necessidade e urgência de implantação, em SC, de residências públicas inclusivas, preparadas para acolher pessoas com deficiência, que perdem pais e familiares e ficam desassistidos. Dois municípios já têm projetos prontos: Santa Rosa do Sul e Blumenau. Florianópolis pretende estabelecer um percentual de casas populares construídas pelo poder público para PCDs.

Cidadão catarinense

Sob aplausos, a Alesc aprovou a concessão do título de cidadão honorário catarinense ao maestro e oboísta Alexandre Henrique Klein, conhecido artisticamente como Alex Klein. Gaúcho de Porto Alegre, é o idealizador e diretor artístico do belíssimo Festival Internacional de Música de SC (Femusc), sediado em Jaraguá do Sul, considerado o maior festival-escola de música erudita da América Latina. Mais que merecido.

Literatura

O governador Jorginho Mello deve sancionar oportuno projeto de lei do deputado Napoleão Bernardes (PSD), que institui a Semana da Literatura Catarinense, anualmente, na semana que compreende o dia 15 de novembro, durante a qual será realizada a divulgação de obras literárias de autores e personalidades do Estado.