Cras Azambuja e Limeira realizam oficinas para mulheres e adolescentes usuários do serviço

A Secretaria de Desenvolvimento Social vai oferecer aos usuários do Cras do Azambuja e Limeira duas oficinas gratuitas. A primeira, somente para mulheres, ocorre no dia 13 de março, e a outra no dia 19, voltada para adolescentes. Os cursos acontecem no Cras da Limeira.

A oficina destinada às mulheres será sobre português e matemática, após a participação nesta etapa, as concluintes serão encaminhadas para cursos de informática e de assistente administrativo, também gratuitos.

Para os adolescentes, de 11 a 14 anos, pertencentes às famílias atendidas pelos Cras, será ofertada oficina com o tema empregabilidade. Após a participação nesta oficina, eles serão encaminhados para cursos de informática e de assistente de contabilidade.

A secretária de Desenvolvimento Social da prefeitura de Brusque, Fabiana Silva Santos, convidou os usuários do serviço para a participação nos eventos e nos cursos. “Após essa oficina, estaremos os encaminhando para cursos técnicos e também cursos de aperfeiçoamento e capacitação. Então, fica aí o meu convite”, disse.

Para participar, basta ir até o Cras da Limeira nos dias das oficinas. Não há limite de vaga. Entretanto, é necessário atender ao critério de ser usuário do Cras.

Leia também:



1. Havan distribui 500 ingressos para torcedores do Brusque para clássico contra Marcílio Dias

2. Moradores enfrentam dificuldade para encontrar vacina contra a dengue em Brusque

3. Nascido em ano bissexto, morador de Brusque celebra aniversário a cada quatro anos

4. Celulares são os itens mais furtados em Brusque, diz delegado da Polícia Civil

5. Quina 6377 e Lotofácil 3040: veja números sorteados nesta quarta-feira

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: