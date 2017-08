Cras Limeira promove tarde do Idoso em Foco

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Limeira, promoveu nesta quinta-feira, 10, em parceria com o Sesc, Unifebe, Ótica Moderna, Ótica Boa Visão, Laboratório Hoffmann e Sindicato dos Aposentados, o projeto Idoso em Foco.

Mais de 20 pessoas se reuniram para uma tarde de atividades educativas, integrativas e trocas de informações. De acordo com a secretária da Secretaria de Assistência Social e Habitação, Mariana Martins da Silva, a união de vários órgãos possibilitou que alguns serviços fossem disponibilizados gratuitamente.

No mesmo espaço, os idosos puderam saber mais sobre os seus direitos, fazer testes rápidos de diabetes e obter orientações voltadas a visão.

“Iniciativas como essa são importantes pois amparam os idosos nas suas dúvidas e reivindicações. A Assistência Social auxilia promovendo essas atividades com o apoio do CREAS, que acompanha os idosos do bairro”.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para os idosos no Cras do bairro Limeira é realizado quinzenalmente, as quintas-feiras à tarde e tem por objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

Segundo a educadora social, Rosélis Caviquioli, o grupo conta atualmente com 26 participantes que residem no bairro Limeira. “Através deste serviço, os idosos têm momentos de lazer, conhecimento, integração, saem do isolamento e buscam a melhor qualidade de vida”.