Cratera aparece em ponte do bairro Dom Joaquim, em Brusque, e causa transtornos no trânsito

Uma cratera surgiu em uma ponte localizada no bairro Dom Joaquim, em Brusque, nesta terça-feira, 13. O motivo foi o rompimento na rede de água do Samae. O trânsito no local, a rua Botuverá, enfrenta transtornos na manhã desta terça com a interdição total da pista.

Conforme informado pelo secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, a equipe da pasta atua em conjunto com o Samae. O diretor-presidente da autarquia, Breno Neves, afirmou que a equipe está avaliando o local para iniciar os reparos necessários.

Além disso, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também presta apoio aos motoristas. Quem vem de Botuverá para Brusque precisa desviar pela avenida Beira Rio. Já quem segue em direção à cidade vizinha deve utilizar a rotatória da Paróquia Santa Catarina como rota alternativa.

