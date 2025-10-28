Creche continuará funcionando após fechamento do All Shopping em Brusque, diz prefeitura

A Prefeitura de Brusque anunciou que a creche localizada no All Shopping Atacadista, no bairro Volta Grande, permanecerá funcionando normalmente. O anúncio foi feito após o shopping divulgar o encerramento das atividades.

Conforme a prefeitura, o município possui um contrato de locação vigente com a administração do empreendimento, o que garante a continuidade dos atendimentos na unidade de ensino, que ocupa uma ala específica da estrutura do shopping.

Assim, as atividades da creche não serão impactadas pelo fechamento do ALL Shopping e continuarão sendo realizadas conforme o contrato firmado entre as partes.

Ao final da nota divulgada, a Prefeitura de Brusque ressaltou que lamenta o encerramento das operações do shopping, “mas tranquiliza os pais e responsáveis, assegurando que o funcionamento da creche permanece garantido”.

