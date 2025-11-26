Cresce número de cidades catarinenses em situação de emergência após chuvas

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina atualizou o número de cidades que decretaram situação de emergência. O estado foi castigado com fortes chuvas no início da semana.

Inicialmente, decretaram emergência São João do Itaperiú, Luiz Alves, Balneário Barra do Sul, Petrolândia, Lontras e Ibirama. Depois, outros cinco municípios tomaram a mesma medida: Massaranduba, Fraiburgo, Rio das Antas, Ilhota e Seara.

Jorginho em Luiz Alves

O governador Jorginho Mello (PL) visitou a cidade de Luiz Alves na manhã desta terça-feira, 25. O município do Médio Vale do Itajaí registrou estragos significativos. O chefe do Executivo garantiu o apoio da gestão estadual na reconstrução de áreas afetadas.

“Vamos garantir apoio técnico e financeiro para reparar os danos e devolver a normalidade o mais rápido possível”, disse, em entrevista à agência de notícias Secom, antes de seguir para uma vistoria em Ibirama, em que houve queda de granizo. O chefe do Executivo também passou por Petrolândia.

Repasse

O governo do estado liberou um repasse de R$ 3 milhões destinado ao desassoreamento do rio de Luiz Alves. Mais de R$ 1 milhão será empregado na aquisição de cascalho para recuperar e melhorar a malha viária da cidade.

O Executivo estadual também assumiu a responsabilidade pela reconstrução de aproximadamente 22 pontes. Conforme o governo, este anúncio representa uma parcela significativa do investimento total de quase R$ 7 milhões.

