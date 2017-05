Cresce o número de livros publicados por escritores de Brusque e região

A cada ano cresce o número de escritores de Brusque, Guabiruba e Botuverá que publicam livros. Somente em 2017, cerca de 30 obras estão sendo produzidas e serão lançadas até novembro, segundo a Associação Brusquense de Escritores (ABE). No ano passado, foram 27 obras publicadas, e em 2015 foram 23.

O escritor e presidente da Associação, Celso Deucher, avalia que o número é positivo por fomentar a pesquisa no município. Ele diz que os temas das obras são distintos, desde biografias, religião, autoajuda e teses de Doutorado, mas destaca que a pesquisa histórica realizada para cada produção é de grande importância.

“Há obras que demoram para serem feitas, pois envolvem muita pesquisa na cidade, nos museus, entrevistas com pessoas, porém, isso tudo é importante para Brusque, pois resgata a nossa história”, diz.

Deucher analisa também que a produção continua em elevação no município porque o custo para fazer uma obra diminuiu em comparação a outros anos. Há cinco anos atrás, por exemplo, produzir, editorar e publicar um livro custava de R$ 15 a R$ 20 mil, hoje é possível fazer uma obra de 150 páginas com até R$ 10 mil.

“A atividade de escrever livro continua em ebulição, tem muita produção de texto, de história, de livros técnicos”, afirma o presidente da ABE.

Primeiros escritos

Sarah Frainer, de 16 anos, moradora do Centro, publicará de forma independente o seu primeiro livro neste ano: “A lenda do tigre de prata”. A obra, de fantasia, conta a história de Julieta, que foi enfeitiçada há milênios a se tornar imortal, a se transformar em um tigre e posteriormente sentir a necessidade de se matar. A obra conta ainda a história da personagem nos dias atuais e se desenrola quando ela conhece um garoto diferente.

O livro começou a ser trabalhado há quatro anos. Para a jovem, que não pretende viver apenas da arte, poder escrever um livro é uma oportunidade incrível.

Débora de Oliveira Reis Coelho, 33, do Águas Claras, trabalha como massoterapeuta e também publicará o seu primeiro livro neste ano: “Abrindo portas”. A obra é uma crônica espiritual, que começou a ser escrita em 2016. Para 2017, ela já trabalha no seu segundo livro, que fala sobre feridas na alma.

“Sinto-me honrada em poder compartilhar, com qualquer pessoa, não somente aqui onde nasci, mas em todo lugar, o que eu conseguir alcançar”, diz Débora.

Ricardo Engel, 52, morador do Águas Claras, deverá lançar até julho o seu sétimo livro. A obra, escrita em coautoria com a jornalista Guédria Motta, é uma biografia de uma conceituada e muito prestigiada personalidade de Brusque. O escrito está sendo elaborado há mais de um ano e está em fase de impressão.

Engel já publicou livros na área do Direito, passando por história regional e biografias. “Lançar um livro é sempre um momento de alegria por compartilhar com o leitor os mundos e sentimentos do próprio autor, da sua percepção dos fenômenos que descreve e também a história de vida do biografado”, afirma.