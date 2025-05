Criação de novas vagas para deputado federal gera efeito cascata nos estados

Efeito cascata 1

A criação de 18 novas vagas de deputado federal, se confirmada pelo Senado, provocará um efeito cascata nos Estados. Nas nove unidades federativas que terão aumento em suas bancadas na Câmara, haverá crescimento automático do número de deputados estaduais, resultando em 30 novas vagas nas assembleias legislativas. Em SC, passaria de 16 para 20.

Efeito cascata 2

De acordo com a Constituição, o número de deputados estaduais corresponderá ao triplo da bancada federal, até o limite de 36. Alcançado esse patamar, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Assim, em SC o número de deputados estaduais passaria dos atuais 40 para 44. O jornal “O Globo” já fez um cálculo. O custo médio de cada um por ano, seria de R$ 970 mil e de R$ 3,9 milhões em mandato de quatro anos.

Efeito cascata 3

Orientados pelo partido a ir contra a proposta, parlamentares do PL também se manifestaram. Caroline de Toni, eleita por SC, votou contra. Se surpreendeu com a rapidez com que o texto foi votado. Acha que deveriam ser priorizadas discussões como a abertura de uma CPI para a investigação dos descontos fraudulentos do INSS.

Cidades desenvolvidas 1

Saiu ontem o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), destacando as cidades mais e menos desenvolvidas do país. A surpresa é a inexistência de nenhuma de SC entre as 10 mais, ao contrário dos IFDMs anteriores. Desta vez cidades do interior de São Paulo e do Paraná lideraram, na última década, como as mais desenvolvidas do país. No topo está Águas de São Pedro (SP), com menos de 3 mil habitantes.

Cidades desenvolvidas 2

Quanto a SC o IFDM revela que 11,2% das suas cidades atingiram um desenvolvimento socioeconômico alto, frente a 4,6% no Brasil. De acordo com o estudo, em SC 2,8 milhões de pessoas (36,0%) vivem em cidades com desenvolvimento alto e 4,9 milhões (62,7%) habitam em municípios com grau de desenvolvimento moderado. No entanto, 91 mil habitantes (1,1%) ainda vivem em condições de desenvolvimento baixo. SC não tem nenhuma cidade com desenvolvimento crítico.

Cidades desenvolvidas 3

SC conta com 75 municípios entre os 500 melhores do país, dos quais nove figuram entre os 100 primeiros colocados. Essas nove cidades, juntamente com Pomerode — que ocupa a 10ª posição no Estado —, compõem o Top 10 estadual. São Bento do Sul, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Jaraguá do Sul e Brusque ocupam as cinco primeiras posições do ranking estadual. No lado oposto, Vargem, Balneário Arroio do Silva, Timbé do Sul, Cerro Negro e Entre Rios estão nas últimas colocações.

Cidades desenvolvidas 4

Chama atenção a trajetória de Florianópolis. A capital que, em 2013 ocupava a 5ª posição, atualmente está em 69º lugar do Estado. Apresentou queda nas vertentes de Educação (-6,9%) e Emprego & Renda (-3,3%) e teve uma leve melhora em Saúde (3,3%). Também no ranking entre as capitais brasileiras, Florianópolis caiu da 2ª posição para o 10º lugar.

Fé e futebol

O falecido papa Francisco era torcedor fanático do San Lorenzo de Almagro, da Argentina. Dos três catarinenses presentes no conclave do Vaticano, Dom Jaime Spengler, que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e arcebispo de Porto Alegre, torce pelo Internacional; Dom João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, foi do Palmeiras na juventude; e Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, torce pelo Criciúma (ele nasceu no município vizinho de Forquilhinha) e pela Inter de Milão.

Cerco ao crime

O Poder Judiciário de SC inova. Criou a Vara Estadual de Organizações Criminosas, que poderá julgar os processos de forma colegiada e sem a identificação dos magistrados e das magistradas. A minuta de resolução foi aprovada anteontem e transforma a Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis na nova unidade, que será composta por cinco juízes e juízas. O potencial acervo da unidade será de 2.182 processos, que estão divididos em 840 na fase de inquérito ou envolvendo medidas de investigação e 1.342 relativos a ações penais.

Jovens pregadores

Quem anda fazendo muito sucesso nas redes sociais são os chamados pastores mirins, com milhões de seguidores nas redes sociais. Um deles é João Vitor Ota, 15 anos, com 1,4 milhão, tratado como estrela no Congresso dos Gideões 2025, em Camboriú, semana passada.