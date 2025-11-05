Criança com autismo é encontrada após fugir de casa em Brusque

Menino foi localizado perto de um posto de gasolina

Criança com autismo é encontrada após fugir de casa em Brusque

Menino foi localizado perto de um posto de gasolina

Comente

Uma criança diagnosticada com autismo foi encontrada após fugir de casa na tarde desta quarta-feira, 5, em Brusque.

O caso ocorreu nas proximidades do Posto Pinotti, no Santa Luzia, e mobilizou a Polícia Militar e familiares.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de criança perdida e, ao chegar ao local, por volta das 17h, constatou que o menino havia sido encontrado no posto.

No local, também estava a avó da criança, que relatou que o neto havia saído de casa momentos antes, o que motivou as buscas pelo bairro.

Após o reencontro, a criança foi entregue à família.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo