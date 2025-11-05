Criança com autismo é encontrada após fugir de casa em Brusque
Menino foi localizado perto de um posto de gasolina
Uma criança diagnosticada com autismo foi encontrada após fugir de casa na tarde desta quarta-feira, 5, em Brusque.
O caso ocorreu nas proximidades do Posto Pinotti, no Santa Luzia, e mobilizou a Polícia Militar e familiares.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de criança perdida e, ao chegar ao local, por volta das 17h, constatou que o menino havia sido encontrado no posto.
No local, também estava a avó da criança, que relatou que o neto havia saído de casa momentos antes, o que motivou as buscas pelo bairro.
Após o reencontro, a criança foi entregue à família.
