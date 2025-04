Criança com sinais de agressão e abuso sexual morre em hospital de Itajaí

Uma criança de 1 ano morreu no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, no domingo, 27. Ela deu entrada na unidade apresentando graves lesões internas, o que indica que foi agredida. Havia, ainda, suspeita de abuso sexual.

O suposto crime aconteceu em Balneário Piçarras, no Litoral Norte, e a criança foi levada ao hospital em Itajaí.

De acordo com o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) de Itajaí, a mãe e o padrasto da criança foram conduzidos à delegacia, conforme informou a PM de Balneário Piçarras ao batalhão de Itajaí.

A criança faleceu algumas horas após dar entrada no hospital. As idades da mãe e do padrasto, suspeitos de cometerem o crime, não foram divulgadas, bem como outras circunstâncias que envolvem o caso.

