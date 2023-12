Criança de 1 ano é hospitalizada após colisão entre carros em Blumenau

Um bebê de um ano e oito meses precisou ser atendido e encaminhado ao hospital após uma colisão traseira entre dois carros, durante o começo da tarde desta quinta-feira, 21. O acidente aconteceu por volta das 13h, na BR-470, no bairro Badenfurt, em Blumenau.

O Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e chegando no local encontraram os dois veículos. Nenhum dos motoristas ficou ferido, mas em um dos carros havia uma criança na cadeirinha que acabou ferida. Segundo o relato, ela ficou com ferimentos no tornozelo.

Ele foi atendido no local e em seguida, conduzida ao pronto atendimento do Hospital Santo Antônio.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: