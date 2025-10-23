Criança de 10 anos é agredida após quebrar vidro de carro no Limeira, em Brusque

Uma criança de 10 anos foi agredida por um homem após quebrar o vidro de um carro no bairro Limeira. O caso aconteceu durante a manhã de segunda-feira, 20, enquanto a criança aguardava um ônibus para voltar da escola.

O pai do menino relatou que o filho acabou indo ao local para “pegar alguma coisa, coisa de criança, ele e o colega dele, e foi para lá”. Porém, acabou quebrando o vidro de um carro que supostamente estava em uma mecânica.

“Mesmo que tivesse quebrado proposital, ele [proprietário da mecânica] não tinha esse direito de bater no meu filho. Poderia ir até a escola e pedisse para conversar com o pai dele”, pontuou o pai do garoto.

Ao pai, o filho relatou que teve o moletom puxado pelo homem, a ponto de o sufocar.

O pai também menciona que chegou a ir até o local da mecânica por duas vezes, mas que não encontrou o homem descrito pelo filho. Conversando com um casal que passava na rua, ele foi informado do nome do estabelecimento e de proprietário da mecânica foi visto bravo com o menino no terreno onde o fato ocorreu. Após mostrar uma foto do proprietário, a vítima reconheceu o dono da oficina.

O responsável pela criança fez um boletim de ocorrência.

Resposta da mecânica

Em contato com a mecânica, a reportagem conversou com uma pessoa que se diz proprietária do estabelecimento. Ele negou que o fato tenha acontecido na mecânica e que não há nenhuma relação com a oficina.

Ele diz que não estava na mecânica durante o momento em que o carro foi danificado, mas que ficou sabendo da situação. “Foi na rua que aconteceu”, afirma.

O proprietário mencionou que já conhece o menino de outros episódios, e que ele tem o costume de atacar pedras “em tudo quanto é lado”. Em uma determinada ocasião, a criança chegou a atingir um dos veículos na oficina, mas o mecânico contou que arrumou o veículo. E que, outra vez, pediu para que o menino o levasse para conversar com seus pais para explicar os acontecimentos.

“A minha oficina é cheia de gente, ninguém iria fazer isso com o garoto aqui dentro da oficina”, ressalta.

