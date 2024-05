Criança de 2 anos morre após ser atropelada por trator no Planalto Norte

Na manhã desta quinta-feira, 30, uma menina de 2 anos morreu após ser atropelada por um trator. O acidente aconteceu no interior de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte catarinense.

De acordo com o Samu, a família levou a menina até a base de atendimento. A criança apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico, sangramento nos ouvidos e no nariz, além de ferimentos no rosto. A família informou aos socorristas que ela havia sido atingida por um trator.

A criança chegou a ser levada para a Unidade de Ponto Atendimento (UPA) de Canoinhas. Durante o transporte, ela sofreu uma parada respiratória e foi reanimada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade.

Leia também:

1. Mudanças na legislação ajudam pequenos empreendedores de Brusque a transformarem ideias em negócios

2. Engenharia complexa: a importância dos mecânicos na preparação dos carros na 30ª Fenajeep

3. Homem dispara seis tiros na direção de vizinho após discussão no Limeira Baixa

4. Motorista embriagado é preso após causar acidente no Centro de Brusque

5. Fenajeep e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque



Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: