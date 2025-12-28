Criança de 2 anos sofre afogamento em piscina e é levada ao hospital, em Camboriú

Uma criança de 2 anos sofreu afogamento na piscina de um condomínio neste sábado, 27, em Camboriú. A ocorrência foi registrada pelos bombeiros no bairro Santa Regina, no começo da noite.

O menino estava no colo da mãe quando os bombeiros chegaram. Ele chegou a ter perda da consciência, mas depois recuperou os sentidos. A criança foi conduzida ao Hospital Cirúrgico Camboriú para avaliação médica.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

