Criança de 2 anos sofre afogamento em piscina e é levada ao hospital, em Camboriú

Menino perdeu e recuperou consciência

Uma criança de 2 anos sofreu afogamento na piscina de um condomínio neste sábado, 27, em Camboriú. A ocorrência foi registrada pelos bombeiros no bairro Santa Regina, no começo da noite.

O menino estava no colo da mãe quando os bombeiros chegaram. Ele chegou a ter perda da consciência, mas depois recuperou os sentidos. A criança foi conduzida ao Hospital Cirúrgico Camboriú para avaliação médica.

