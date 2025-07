Criança de 5 anos é estuprada por homem dentro de igreja em Camboriú

Uma criança de 5 anos foi estuprada dentro de uma igreja em Camboriú, no bairro Cedros, na noite do último domingo, 20. O fato ocorreu enquanto o menino estava no banheiro do local.

Conforme o relatório da Polícia Militar de Balneário Camboriú, testemunhas relataram que a vítima, assim como o autor, de 29 anos, teriam demorado para retornar do banheiro. Aos agentes, a mãe da criança disse que, em casa, o menino havia se queixado de dores. Ela também encontrou resquícios de uma secreção pegajosa e forte odor na região perianal.

O menino foi atendido por um especialista no Hospital Ruth Cardoso. O exame de corpo delito foi realizado, também foram encaminhadas todas as informações sobre o autor do crime para a Polícia Civil e Conselho Tutelar, que foram acionados.

