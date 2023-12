Criança de 6 anos é atropelada por carro após veículo invadir residência no Oeste catarinense

Uma criança de 6 anos ficou gravemente ferida após um carro invadir a residência dela em Chapecó, no Oeste catarinense, no sábado, 9. Segundo os bombeiros, ela foi atropelada pelo veículo e quebrou a perna.

O acidente aconteceu por volta das 12h30 no bairro Efapi. De acordo com a Polícia Civil, o motorista não sofreu ferimentos. Ele foi levado à delegacia onde fez um teste do bafômetro que não apontou embriaguez.

Os bombeiros informaram que o Onix havia invadido a casa, derrubando paredes e atropelado uma criança, que estava dentro da residência. Ela foi levada ao Pronto Atendimento pelos familiares.

