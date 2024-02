Criança de 7 anos morre após carro sair da pista e capotar em rodovia do Oeste catarinense

Luiz Miguel Teixeira de Lima, de 7 anos, morreu após o carro em que ele estava sair da pista e capotar na SC-305, em Campo-Erê, no Oeste catarinense, no domingo, 25.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro saiu da pista após uma ultrapassagem.

O condutor informou que estava fazendo a ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo. Após o carro capotar, ele saiu do carro e começou a ajudar a família.

Consta no relatório da PMRv que dentro do carro havia outra criança, de 9 anos, um adolescente, 15, além do motorista e da passageira.

Os três foram levados ao hospital com lesões leves. Não foram divulgadas mais informações do acidente.

A Prefeitura de Campo-Erê divulgou uma nota de falecimento. Veja:

“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do pequeno Luiz Miguel Teixeira de Lima, de 7 anos, ocorrido no domingo, 25. Luiz Miguel Filho é filho da Sra. Márcia Pinto de Lima e do Sr. Jilvano Luiz Teixeira de Lima e era aluno do CEM João Telles Padilha. Que Deus possa confortar os corações dos familiares, amigos e coleguinhas neste momento de dor”.

