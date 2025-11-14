Criança de 7 anos sofre corte no rosto ao ser atingida por linha de cerol em Brusque

Uma linha de cerol feriu uma menina de 7 anos no bairro Rio Branco, em Brusque, no final da tarde desta quinta-feira, 13. A criança sofreu um corte no rosto, principalmente no nariz, e teve o óculos danificado. Ela foi atendida no hospital e passa bem.

O acidente aconteceu na rua Elmo Horts, no loteamento Jardim das Bromélias. Segundo a madrasta da menina, crianças soltavam pipa na rua enquanto a enteada pedalava de bicicleta. A linha atingiu ela no nariz e bateu o óculos, o que evitou ferimentos mais graves.

“Brincar com pipa não faz mal, mas o cerol mata. E se tivesse atingido o pescoço? Não é perigo só para as crianças, é para os adultos também. É uma linha transparente. Não dá para ver”, afirma a madrasta.

A menina foi medicada no hospital e retornou para a residência. A família vai procurar a delegacia para registro de um boletim de ocorrência.

