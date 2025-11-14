Criança de 7 anos sofre corte no rosto ao ser atingida por linha de cerol em Brusque

Criança de 7 anos sofre corte no rosto ao ser atingida por linha de cerol em Brusque

Menina foi encaminhada ao hospital e, felizmente, passa bem

Uma linha de cerol feriu uma menina de 7 anos no bairro Rio Branco, em Brusque, no final da tarde desta quinta-feira, 13. A criança sofreu um corte no rosto, principalmente no nariz, e teve o óculos danificado. Ela foi atendida no hospital e passa bem.

O acidente aconteceu na rua Elmo Horts, no loteamento Jardim das Bromélias. Segundo a madrasta da menina, crianças soltavam pipa na rua enquanto a enteada pedalava de bicicleta. A linha atingiu ela no nariz e bateu o óculos, o que evitou ferimentos mais graves.

“Brincar com pipa não faz mal, mas o cerol mata. E se tivesse atingido o pescoço? Não é perigo só para as crianças, é para os adultos também. É uma linha transparente. Não dá para ver”, afirma a madrasta.

A menina foi medicada no hospital e retornou para a residência. A família vai procurar a delegacia para registro de um boletim de ocorrência.

